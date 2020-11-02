Медикам Ленобласти, работающим с COVID-19, сохранят доплаты из областного бюджета

Глава Ленобласти дал распоряжение подготовить постановление о продлении выплат из областного бюджета медработникам, занятым в зонах риска по COVID-19.

«Область приняла решение сохранить свои доплаты к федеральным выплатам врачам, медицинскому персоналу, включая водителей скорой помощи: тем, кто работает с заболевшими, в красной зоне и в зоне риска», — сообщил Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Лаборатория по диагностике коронавируса появится в Выборгском районе Сейчас тесты на COVID-19 в Ленинградской области проводят 15 лабораторий, количество тестирований – до 6 тысяч в сутки. Ранее мы рассказывали,... 02.11.2020 46

Ранее мы рассказывали, что Ленобласть получит 15 млн рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. В общей сложности на все субъекты РФ выделят 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Лекарства для помощи больным COVID-19, а также новая лаборатория по диагностике коронавируса в Выборгском районе Ленобласти, будут закуплены как раз на эти деньги.

Также 70,6 млн рублей получит Ленобласть из резервного фонда российского правительства на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом.