«Мы ищем профессионалов»: Сергей Перминов рассказал о проекте «Федеральный ПолитСтартап»

Как сообщал ivbg.ru, фракция «Единая Россия» запустила образовательный проект «Федеральный ПолитСтартап» для отбора кандидатов на выборы в Государственную Думу.
В интервью с telegram-каналом «Тайны Ленинградского Двора» сенатор от Ленинградской области и заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов подтвердил, что главная цель проекта – поиск кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу восьмого созыва осенью 2021 года.
Образовательный модуль фракции будет полезен всем участникам проекта, независимо от того, будут ли они в дальнейшем участвовать в выборах, или нет. В любом случае все они получат новые способности и навыки, станут более эффективными.
В Ленинградской области на протяжении последних восьми лет идут аналогичные процессы формирования кадрового резерва. Ранее проект «Федеральный ПолитСтартап» реализовывался только на региональном и муниципальном уровнях.
Перминов отметил, что в процессе формирования кандидатов в Государственную Думу принимает участие и Александр Дрозденко. Мнение губернатора Ленинградской области в этом вопросе является одним из основополагающих.