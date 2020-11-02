Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе прямой линии пообещал решить проблему с остановками в поселке Елизаветино.
Жители поселка Елизаветино в Гатчинском районе Ленинградской области в ходе прямой линии с губернатором пожаловались на отсутствие остановок на новой дороге. В частности, они посетовали на то, что им приходится дожидаться транспорта под открытым небом даже в непогоду.
Александр Дрозденко заявил, что этот вопрос будет решен в начале нового года.
«Завтра будет поручение в адрес дорожного комитета об установке остановочных павильонов. Но это не будет быстро. Сейчас ноябрь — а бюджет дорожного комитета верстался в прошлом году. Возможно, деньги на замену уже потрачены — они были заложены в этом году на 45 штук», — пояснил глава Ленобласти.
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02.11.2020 32