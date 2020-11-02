Дрозденко пообещал оперативно решить транспортный вопрос в Прудах

На проходящую 2 ноября прямую линию к Александру Дрозденко обратилась жительница поселка Пруды Инна Черноземова. Закрытие железнодорожного моста и неудобное расписание автобусов сделало местных жителей почти невыездными.

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Маршрут № 183 «Светогорск – Каменногорск (с заездом в Пруды) – Светогорск» и до реконструкции вызывал у местных жителей вопросы. Из-за того, что рейс выходил в 08:10, да еще и с запозданиями, люди, работающие в Светогорске, систематически опаздывали на работу. Теперь, когда ж/д мост закрыт на реконструкцию, ситуация критическая.

«Дело в том, что действительно железная дорога, которая проводит реконструкцию переезда, не предложила и не сделала альтернативный объезд рядом, хотя это их обязанность», – ответил на обращение Александр Дрозденко

А предложенное ими кольцо – это лишние 40 км. Губернатор сообщил, что уже есть три варианта решения вопроса. Правительство будет добиваться организации полноценного временного объезда в створе дороги, предназначенной для спецслужб. Также регион предоставит денежную субсидию транспортному предприятию, которая покроет дополнительные расходы на увеличенный километраж. А расписание необходимо сдвинуть на час.

Александр Дрозденко сообщил, что вопрос будет решен до пятницы. Уже сегодня по вопросу реконструкции моста в Каменногорск прибыл зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту Сергей Харлашкин.