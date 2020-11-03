В течение двух месяцев на участке федеральной трассы Р-23 “Санкт-Петербург — Псков” в Гатчине Ленобласти будет организовано реверсивное движение.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 3 ноября по 30 декабря на 41-м километре автодороги в Гатчине ограничат пропускную способность. Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 50 км/ч.

Ранее мы рассказывали, что до 12 ноября на путепроводе через ж/д пути в районе Мурино перекрыли две полосы движения, на остальных — действует ограничение скорости до 50 км/ч.