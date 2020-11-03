В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 669 км ограничение скорости движения в сторону Петербург с 8:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- 47-64 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- 9-20 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины;
- 115-120 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 3 км ограничение скорости движения в строну Большой Ижоры с 8:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- 58-60 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, подсыпка обочин.
Р-23 «Петербург – Псков»:
- 114-124 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка трещин.