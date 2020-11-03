В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 669 км ограничение скорости движения в сторону Петербург с 8:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • 47-64 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

  • 9-20 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины;
  • 115-120 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 3 км ограничение скорости движения в строну Большой Ижоры с 8:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
  • 58-60 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, подсыпка обочин.

Р-23 «Петербург – Псков»:

  • 114-124 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка трещин.
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