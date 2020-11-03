Сгоревшее кафе в Выборге демонтируют после завершения следственных действий

Собственник сгоревшего в конце сентября кафе в Выборге пообещал демонтировать конструкцию сразу после завершения следственных действий.

По предписанию собственник должен был демонтировать сгоревшее кафе или привести его в надлежащее состояние до 1 ноября. Однако до получения результатов экспертиз необходимо сохранить целостность конструкции. Как только собственник получит разрешение от следственного управления УМВД по Выборгскому району, то сразу же приступит к разбору сгоревшего кафе.

Напомним, пожар на набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге произошел ранним утром 30 сентября. Огонь охватил 120 квадратных метров модульного здания.