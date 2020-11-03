Грабитель избил жителя Вырицы на улице и украл у него 88 тысяч рублей

В полицию Гатчинского района 2 ноября около 11:30 обратился 46-летний житель Вырицы. Его избили и ограбили на улице посреди дня.

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Около 10:00 возле дома по улице Калинина его избил неизвестный. Грабитель отобрал кошелек с восьмью тысячами рублей и мобильный телефон. С помощью телефона агрессор оформил перевод еще на 80 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан 2 ноября около 14:00. Им оказался 36-летний безработный из Санкт-Петербурга. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело.