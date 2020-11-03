Авиационные, зенитные ракетные и радиотехнические подразделения Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО провели учения в Ленобласти и еще пяти российских регионах.

Во вторник, 3 октября, в авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделениях Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли тренировки совместной боевой подготовки. Учения провели в Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Псковской, Воронежской областях и Республике Карелия, пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Так, в ходе учений истребительная авиация должна была попасть в заданное воздушное пространство и поразить наиболее значимые наземные объекты. Условным противником были авиационные группы оперативно-тактической и армейской авиации объединения.

Подразделениям радиотехнических войск необходимо было заблаговременно обнаружить воздушные цели, приближающиеся с разных направлений, и вовремя передать эту информацию зенитным ракетным дивизионам.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 500 военнослужащих и более 100 единиц авиационной, радиотехнической и зенитной ракетной техники.