Более 70 млн рублей получит Ленобласть на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Почти 70,6 млн рублей получит Ленобласть из резервного фонда российского правительства на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Подписано соответствующее распоряжение.

Всего российским регионам выделено более 5,04 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом. Речь идет о больных, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты им выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Ранее мы рассказывали, что Ленобласть получит 15 млн рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. В общей сложности на все субъекты РФ выделят 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ.