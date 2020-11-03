В «Губернаторский кадровый резерв» вошло 83 ленинградца

В Ленобласти завершился районный этап конкурса, объявленного по инициативе главы региона Александра Дрозденко.

Конкурсный отбор желающих стать частью #Команда47 проходил в 7 номинациях. Заявку на протяжении двух месяцев мог подать любой житель Ленобласти. В итоговый список попали 83 самых активных и инициативных.

Следующим этапом отбора будущих членов #Команда47 станет оценка их управленческих навыков и компетенций кадровой службой областного Правительства.

Как уже ранее писал ivbg.ru, конкурсы в кадровый резерв открыты по нескольким должностям на сайте правительства 47 региона. Подробности по ссылке. Справочную информацию можно получить по рабочим дням в аппарате Губернатора и Правительства Ленобласти по телефону: (812)-611-46-83.