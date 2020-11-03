Пять тысяч дорожников Ленинградской области и порядка шестьсот единиц спецтехники подготовились к приближающимся зимним холодам.

Специалисты дорожного комитета и «Ленавтодора» тщательно подготовились к приближающемуся зимнему периоду: за октябрь они успели проверить шесть областных дорожных госпредприятий (ДРСУ), обслуживающих региональные трассы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ленинградской области.

Так, этой зимой на дорогах Ленобласти смогут работать пять тысяч дорожников и почти шестьсот единиц спецтехники. Также подготовлены 271 теплая стоянка, 66 помещений для отдыха и 68 пескобаз. Для борьбы с гололедом заготовлено почти 40 тысяч кубометров технической соли. Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно следит за ситуацией на региональных трассах.