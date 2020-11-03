Молодые учителя Ленинградской области прошли курсы повышения квалификации в Сочи на базе образовательного центра «Сириус». Они продлились десять дней.

Педагоги и управленцы из 18 муниципальных районов Ленобласти повысили свою квалификацию с помощью специальных курсов в Сочи, проводившихся на базе образовательного центра «Сириус».

За десять дней молодые учителя успели поучаствовать в различных мастер-классах, обменяться друг с другом преподавательским опытом и продумать новые проекты.