Молодые учителя Ленинградской области прошли курсы повышения квалификации в Сочи на базе образовательного центра «Сириус». Они продлились десять дней.
Педагоги и управленцы из 18 муниципальных районов Ленобласти повысили свою квалификацию с помощью специальных курсов в Сочи, проводившихся на базе образовательного центра «Сириус».
За десять дней молодые учителя успели поучаствовать в различных мастер-классах, обменяться друг с другом преподавательским опытом и продумать новые проекты.
«Проект позволил системно и комплексно подойти не только к повышению квалификации наших молодых педагогов, но и к обмену опытом, разработке новых методик и проектов, посвящённых, прежде всего, развитию школьников и повышению качества образования», — рассказал председатель областного комитета по образованию Сергей Тарасов.