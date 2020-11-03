Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье россиянина, погибшего при крушении прогулочного судна в Аланье.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста в результате крушения прогулочного судна. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Twitter.

«Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся», — написал дипломат.

Инцидент произошел во вторник, 3 октября. В Средиземном море у турецкого города Аланья в провинции Анталья начал тонуть туристический катер, на борту которого было 30 пассажиров. Один из них не смог спастись.