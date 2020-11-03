Водитель «Газели» оказался зажат в кабине в результате ДТП с «КамАЗом» во Всеволожском районе Ленобласти. Мужчину госпитализировали с травмами.

Во вторник, 3 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области «КамАЗ» столкнулся с «Газелью» аварийной службы. Об этом пишет «47news» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

ДТП произошло около половины первого дня на 25 километре Выборгского шоссе в Сертолово. В результате столкновения водителя «Газели» зажало в кабине — впоследствии его вызволили спасатели. Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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