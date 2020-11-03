Частный хоспис загорелся в поселке Лисино-Корпус – есть пострадавшие

Сообщение о возгорании в частном хосписе в поселке Лисино-Корпус Тосненского района поступило на пульт пожарно-спасательной службы 3 ноября в 15:50. Открытый огонь ликвидирован к 16:50 – за час.

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Про предварительным данным, в пожаре пострадали не менее четверых обитателей хосписа. Двое из них на момент эвакуации находились в бессознательном состоянии. Информация о погибших уточняется.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что пожар охватил 30 квадратных метров хозяйственной постройки, расположенной по улице Шоссейной в деревне Хапо-ое во Всеволожском районе Ленинградской области.