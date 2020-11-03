За октябрь в Ленобласти ликвидировано 62 несанкционированных свалки

2 140 кубических метров отходов вывезено с территорий 47 региона благодаря работе инспекторов Госэконадзора.
Всего за октябрь Госэконадзором проведено 118 надзорных мероприятий. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 93 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 2 471 500 рублей.
Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.