За октябрь в Ленобласти ликвидировано 62 несанкционированных свалки

2 140 кубических метров отходов вывезено с территорий 47 региона благодаря работе инспекторов Госэконадзора.

«В отдельных случаях мы даем возможность собственникам и пользователям земельных участков, на территории которых обнаруживаются несанкционированные свалки, добровольно устранить нарушения», – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора Валерий Татаров.

Всего за октябрь Госэконадзором проведено 118 надзорных мероприятий. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 93 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 2 471 500 рублей.

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Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.