Этнографический диктант стартовал в Ленинградской области

Как сообщал ivbg.ru, международная этнографический диктант будет проходить в Ленинградской области с 3 по 8 ноября. В 2020 году в нем можно поучаствовать в удаленном формате.

Вам будет интересно Большой этнографический диктант пройдет в Ленобласти Международная акция будет проходить с 3 по 8 ноября. В 2020 году в ней можно поучаствовать в удаленном формате. Это... 20.10.2020 158

Ленинградская область участвует в международной акции уже в пятый раз. Все желающие могут присоединиться к диктанту на официальном сайте проекта.

Этнографический диктант состоит из 20 единых для всех вопросов и 10 уникальных вопросов, которые разработаны индивидуально для каждого субъекта России. Чтобы ответить на все, участникам дается 45 минут.

Нововведение 2020 года – возможность сразу уточнить верный ответ, а также получить историческую справку со ссылками на источники.