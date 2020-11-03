В Тосно стартует фотовыставка «Россия. Полет через века»

В кинотеатре «Космонавт» города Тосно с 4 по 6 ноября будет проходить фотовыставка «Россия. Полет через века». Проект приурочен ко Дню народного единства.

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В экспозиции представлены более 20 авторов и 34 фотокарточки. Из них 24 – снимки природных, культурных, исторических и архитектурных достопримечательностей. А 10 посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Аналогичные выставки стартуют в День народного единства во всех регионах России. Посмотреть экспозицию можно в режиме онлайн на официальном сайте проекта.