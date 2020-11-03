В поселке Орехово в Ленобласти собака погибла, упав в заброшенный колодец. Прибывшие на место спасатели достали пса, чтобы хозяйка смогла похоронить его.

Вечерняя прогулка жительницы Орехово с собаками завершилась неожиданной трагедией — один из ее любимцев провалился в заброшенный колодец. Испуганная женщина немедленно вызвала спасателей из «Кошкиспаса».

В 23:30 четверо специалистов уже были на месте происшествия. Колодец оказался настолько глубоким, что спасателям пришлось спустить туда камеру, чтобы хоть что-то увидеть — к большому сожалению всех собравшихся, собака оказалась мертва. Тем не менее, пса решили поднять на поверхность, чтобы хозяйка смогла проститься с ним.

С помощью треноги одного из спасателей опустили на дно колодца, после чего не без труда подняли обратно вместе с собакой. Спасательную операцию удалось завершить только в третьем часу ночи. Хозяйка, благодаря членов «Кошкиспаса», рассказала, что ее погибший питомец был очень добр и ласков к окружающим — как к людям, так и к другим животным.