Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем народного единства

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с Днем народного единства.

«Дорогие ленинградцы! Примите искренние поздравления с Днем народного единства!», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор отметил, что в этот день россияне отдают дань великим делам предков. А сам праздник символизирует важность единства и напоминает всем нам, насколько сплочен народ России.

«Способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам времени, побеждать вероломного врага – всегда отличали граждан нашей страны», – заявил Александр Дрозденко

Губернатор также подчеркнул, что способность народа к сплочению характерна не только для наших предков, но со всей силой проявилась в наши дни во время противостояния COVID-19.

«Пусть и впредь сплоченность и патриотизм граждан будут залогом безопасности нашей Родины, ее стабильного и поступательного развития», – заключил Александр Дрозденко

Свое поздравление губернатор завершил пожеланием всем жителям Ленинградской области здоровья, благополучия, успехов в делах на благо страны, региона и своих близких.