Стали известны победители-пловцы «Ленинградской Лиги – 2020»

Подведены итоги фестиваля спорта «Ленинградская Лига – 2020», проходившего в этом году в удаленном формате.

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Программа «Ленинградской Лиги – 2020» состояла из двух частей. В спортивной части участники должны были проплыть 50 метров вольным стилем и пройти смешанную эстафету. В интерактивной части нужно было снять видеоролик о здоровом образе жизни.

Победители стали известны 2 ноября. В спортивной части результаты распределились следующим образом:

Первое место – спортсмены из Выборгского района;

Второе место – спортсмены из Тосненского района;

Третье место – спортсмены из Волховского района.

В интерактивной части победили спортсмены из Кировского района.