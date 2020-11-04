Стали известны победители-пловцы «Ленинградской Лиги – 2020»

Подведены итоги фестиваля спорта «Ленинградская Лига – 2020», проходившего в этом году в удаленном формате.
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02.11.2020 169
Программа «Ленинградской Лиги – 2020» состояла из двух частей. В спортивной части участники должны были проплыть 50 метров вольным стилем и пройти смешанную эстафету. В интерактивной части нужно было снять видеоролик о здоровом образе жизни.
Победители стали известны 2 ноября. В спортивной части результаты распределились следующим образом:
- Первое место – спортсмены из Выборгского района;
- Второе место – спортсмены из Тосненского района;
- Третье место – спортсмены из Волховского района.
В интерактивной части победили спортсмены из Кировского района.