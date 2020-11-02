Два спортсмена из Выборга поучаствовали в чемпионате России «Панкратион 2020»

В Иркутске прошел чемпионат России по Спортивной борьбе «Панкратион 2020». В нем приняли участие два спортсмена из Выборга — Магомедбаг Агаев и Юлия Борисова.

В Иркутске состоялся чемпионат России по Спортивной борьбе панкратион 2020. Он проходил с 26 по 29 октября и собрал сильнейших спортсменов со всех регионов страны. В нем также в составе сборной команды Северо-Западного региона поучаствовали спортсмены из Выборга — Магомедбаг Агаев и Юлия Борисова.

Состязание было непростым, однако им удалось занять высшую ступень пьедестала Чемпионата и попасть в сборную команду России для поездки на Чемпионат Мира.