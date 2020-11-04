Ленобласть присоединилась ко всероссийским акциям в День народного единства

Жители Ленинградской области приняли участие в проектах, проходящих в День народного единства по всей России.

В кинотеатре «Космонавт» города Тосно с 4 по 6 ноября будет проходить фотовыставка «Россия. Полет через века». В экспозиции представлены более 20 авторов и 34 фотокарточки. Из них 24 – снимки природных, культурных, исторических и архитектурных достопримечательностей. А 10 посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сайте проекта можно увидеть фотографии онлайн.

Также в Ленинградской области будет проходить с 3 по 8 ноября международный этнографический диктант. В 2020 году в нем можно поучаствовать в удаленном формате на сайте проекта. Ленинградская область участвует в международной акции уже в пятый раз.

Онлайн и офлайн мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств» продолжаются 4 ноября. В 2020 году тема мероприятия – «Символы». Зрители смогут посетить выставки, поучаствовать в конкурсах и онлайн-трансляциях.

В Выборге все желающие могут ознакомиться с историей Смоляного мыса, а также поучаствовать в онлайн-экскурсии «Из истории Смоляного мыса…». Маршрут построен через набережную адмирала Апраксина, здание порта, бетонное судно «Бриз» к пороховому погребу.

В Лужском музее организована выставка «Формула поэзии», посвященная творчеству поэта Семена Надсона. В Сосновоборском музее – выставка живописи «Символы города» пера петербуржского художника Ольги Ярославцевой.

Также в течение 4 ноября Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» на сайте и в паблике в соцсети «ВКонтакте» транслирует спектакль-композицию «Дорогой жизни». В постановке участвуют артисты драматического театра «На Литейном».