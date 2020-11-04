Полугодовалая девочка умерла в деревне возле Гатчины

В полицию Гатчинского района 4 ноября около 04:30 сообщили о смерти полугодовалой девочки в доме одной из деревень возле Гатчины.

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Прибывшие на место полицейские следов насильственной смерти на теле умершей не зафиксировали. Причины гибели девочки установит экспертиза.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.