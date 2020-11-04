Таксист Шухрат изнасиловал землячку в лесу у Новодевяткино

В полицию Всеволожского района еще 30 октября обратилась 26-летняя гражданка Узбекистана с заявлением об изнасиловании.

Ее изнасиловал 23-летний гражданин Узбекистана по имени Шухрат, работающий таксистом на Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге. По предлогом подвезти девушку домой, он завез ее в лес у Новодевяткино, избил до крови и надругался.

Ей удалось вырваться и убежать в сторону двух прохожих. Шухрат сразу уехал. В его автомобиле остались документы и телефон девушки. Подозреваемый задержан 3 ноября на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.