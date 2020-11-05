В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части;

подъезд № 1 г. Выборг км 0+980 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.