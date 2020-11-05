В Тихвине школьник на угнанном у отца автомобиле вылетел в кювет — фото

Автор: Гузель Галимова
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В полицию Тихвинского района обратился местный бизнесмен, который сообщил об угоне Hyundai Creta.

К полудню угнанную машину обнаружили в нескольких километров от дома — в кювете около деревни Лазаревичи. По факту угона было возбуждено уголовное дело. 

Позже выяснилось, что 15-летний сын заявителя нашел ключи от иномарки и решил покататься с друзьями, но попал в ДТП. Школьник не стал рассказывать об этом родителям. С подростка взяли обязательство о явке.

Фото: группа "Я очевидец (Тихвин и соседи)", ВК.
В Тихвине школьник на угнанном у отца автомобиле вылетел в кювет - фото угон, уголовное дело, Тихвинский район, Тихвин, Ленобласть
В Тихвине школьник на угнанном у отца автомобиле вылетел в кювет - фото угон, уголовное дело, Тихвинский район, Тихвин, Ленобласть

Ранее мы рассказывали, что подросток из Кирпичного угнал машину отца, пока тот был в больнице.

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