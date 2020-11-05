В Тихвине школьник на угнанном у отца автомобиле вылетел в кювет — фото

В полицию Тихвинского района обратился местный бизнесмен, который сообщил об угоне Hyundai Creta.

К полудню угнанную машину обнаружили в нескольких километров от дома — в кювете около деревни Лазаревичи. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Позже выяснилось, что 15-летний сын заявителя нашел ключи от иномарки и решил покататься с друзьями, но попал в ДТП. Школьник не стал рассказывать об этом родителям. С подростка взяли обязательство о явке.

Фото: группа "Я очевидец (Тихвин и соседи)", ВК.

Ранее мы рассказывали, что подросток из Кирпичного угнал машину отца, пока тот был в больнице.