Подросток из Кирпичного угнал машину отца, пока тот был в больнице

В полицию Выборгского района 2 ноября около 14:30 сообщили о пропаже 13-летнего мальчика из поселка Кирпичное.

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Установлено, что он угнал темно-зеленую «Ниву» отца, который лежит в больнице. Семиклассник катался в Красной Долине (32 километра от Кирпичного), избежав встречи с дорожной полицией или патрульно-постовой службой.

По словам мамы подростка, он отцепил у нее ключи, когда она отвлеклась. Это уже третий угон за два месяца. Один раз он увел автомобиль знакомых и два раза – автомобиль отца.