Под Выборгом перезахоронили останки 58 красноармейцев

Вчера, 4 ноября, на мемориале «Петровка» в Выборгском районе Ленобласти прошла церемония захоронения останков советских воинов.

Из 58 найденных солдат личности удалось установить только у двоих. Оба опознаны по подписным ложкам: Евгений Сычев воевал в 129-м Гвардейском стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии, погиб 26 июня 1944 года; Банников служил в 192-м гвардейском стрелковом полку 63-й стрелковой дивизии и погиб 29 июня 1944-го.

Фото: Елена Степанова, Газета "Выборг".

Поисковые работы у бывшего поселения Портинхойка ведутся по сей день. В 1944 году оно было эпицентром кровопролитных боев на заключительном этапе Выборгско-Петрозаводской операции советских войск.