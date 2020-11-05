Под Выборгом перезахоронили останки 58 красноармейцев

Автор: Гузель Галимова
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Вчера, 4 ноября, на мемориале «Петровка» в Выборгском районе Ленобласти прошла церемония захоронения останков советских воинов.

Из 58 найденных солдат личности удалось установить только у двоих. Оба опознаны по подписным ложкам: Евгений Сычев воевал в 129-м Гвардейском стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии, погиб 26 июня 1944 года; Банников  служил в 192-м гвардейском стрелковом полку 63-й стрелковой дивизии и погиб 29 июня 1944-го.  

Фото: Елена Степанова, Газета "Выборг".
Под Выборгом перезахоронили останки 58 красноармейцев останки бойцов, Ленобласть, красноармейцы, захоронение, Выборгский район
Под Выборгом перезахоронили останки 58 красноармейцев останки бойцов, Ленобласть, красноармейцы, захоронение, Выборгский район
Под Выборгом перезахоронили останки 58 красноармейцев останки бойцов, Ленобласть, красноармейцы, захоронение, Выборгский район

Поисковые работы у бывшего поселения Портинхойка ведутся по сей день. В 1944 году оно было эпицентром кровопролитных боев на заключительном этапе Выборгско-Петрозаводской операции советских войск.

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