Полиция задержала хулигана, выстрелившего в лицо парню с ирокезом в Петербурге

Ранее ivbg.ru писал, что на Лиговском проспекте неизвестный выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо прохожему, чей внешний вид очень возмутил его. Пострадавший лишился несколько зубов и получил сильные ожоги лица.

Несмотря на то, что потерпевшие не спешили обращаться в полицию, уголовное дело завели по видео, которое было опубликовано в Сети. 2 ноября правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались студенты петербургских вузов 20-летний житель Нальчика и 17-летний петербуржец. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Через два дня задержали подозреваемого в хулиганстве — 17-летнего уроженца Кемерово, проживающего в деревне Старая Всеволожского района. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер», а его поместили в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.