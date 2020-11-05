Лжесотрудник банка украл 200 тысяч у пенсионерки из Тихвина

В полицию Тихвинского района 4 ноября около 12:00 обратилась 74-летняя жительница Тихвина. Ее обокрал лежсотрудник банка.

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Еще 2 ноября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка «Открытие». Напугав пенсионерку угрозой потери накоплений, он убедил ее перевести сбережения по номеру мобильного телефона.

Пожилая женщина доверилась мошеннику и перевела ему через банкомат банка «Открытие» 200 тысяч рублей.