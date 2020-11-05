В Воронеже задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку в Приморске

Сотрудники уголовного розыска Выборгского района 2 ноября задержали в Воронеже трех мужчин, подозреваемых в мошенничестве в Ленинградской области.

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По версии следствия, еще 8 октября в Приморске ныне задержанные продали 73-летней женщине два реле напряжения за 20 тысяч рублей. Задержанными оказались 21-летний уроженец Псковской области, 27-летний уроженец Самары и 34-летний уроженец Кургана.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что лжесотрудник банка украл 200 тысяч у пенсионерки из Тихвина, напугав возможности потери накоплений на банковском счете.