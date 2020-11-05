Биолог Павел Глазков снял сюжет о периоде гона у лосей

Брачный период у лосей, живущих в Ленобласти, подошел к концу.

Биолог и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков успел в последние дни осенних брачных баталий запечатлеть на видео, как во Всеволожском районе два лося сошлись в поединке за самку.

Биолог напомнил, что с конца августа и до начала октября у лосей происходит период размножения, называемый гоном. В это время самцы становятся агрессивными. Во время гона они почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела.