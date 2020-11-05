Биолог Павел Глазков снял сюжет о периоде гона у лосей

Брачный период у лосей, живущих в Ленобласти, подошел к концу.
Биолог и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков успел в последние дни осенних брачных баталий запечатлеть на видео, как во Всеволожском районе два лося сошлись в поединке за самку.
Биолог напомнил, что с конца августа и до начала октября у лосей происходит период размножения, называемый гоном. В это время самцы становятся агрессивными. Во время гона они почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела.
«На лосиху постоянно претендуют другие женихи. За самок происходят драки, но как правило, только между равными по силе лосями — что и удалось заснять. Если соперник не уступает, то может последовать ожесточенный бой. Два огромных зверя набрасываются друг на друга. Битва может продолжаться более часа», — пишет Павел Глазков.