6 ноября в Ленобласти будет дождливо и ветрено

В пятницу, 6 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов Ленобласти ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем на востоке местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 гр., днем столбики термометров покажут +6…+11 гр.

Напомним, сегодня, 5 ноября, во второй половине дня порывы ветра с юго-запада достигнут до 20 метров в секунду, в прибрежных районах — до 23 метров в секунду.