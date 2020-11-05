На перегоне Кикерино-Елизаветино в Ленобласти лось попал под поезд. Перегон работает в штатном режиме.

На железнодорожном перегоне Кикерено–Елизаветино Ленобласти лось попал под поезд. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Ведомство узнало о произошедшем 4 ноября в 02:35. Позднее при осмотре трупа полицейские установили, что животное сбил идущий состав, и оно скончалось от полученных повреждений. Инцидент никак не отразился на движении поездов, они продолжают курсировать в штатном режиме. Информацию о случившемся передали в органы по охране природных ресурсов.