Памятник герою 6-й роты открыли в Сертолово в День военного разведчика

Сегодня, 5 ноября, на пересечении улиц Дмитрия Кожемякина и Центральной, где проживал герой и продолжает жить его семья, открыт памятник гвардии лейтенанту ВДВ Дмитрию Кожемякину.

Дмитрий Кожемякин погиб в марте 2000-го года в бою на Северном Кавказе, остановив вместе с однополчанами из 6-ой роты Псковской воздушно-десантной дивизии прорыв бандформирований из Аргунского ущелья.

Мемориал воздвигнут по поручению губернатора Ленобласти, в рамках мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты, 104-го полка, 76-ой гвардейской Краснознамённой дивизии ВДВ.

Вам будет интересно Во дворах школ в Гостилицах и Оржицах появились бронзовые бюсты героев десантников В школьных дворах установили бронзовые памятники героям-десантникам, погибшим в Аргунском ущелье Чеченской республики В память о двух бойцах 6-й парашютно-десантной роты... 15.09.2020 283

Как уже ранее писал ivbg.ru, единовременные денежные выплаты получили в Ленобласти по случаю 20-летию подвига воинов-десантников, погибших в Чеченской Республике, их родственники. Также регион оплатил поездку всех десяти семей погибших героев для участия в памятных мероприятиях, которые прошли в Москве, Грозном и Пскове.

«Вторая чеченская война» – так называют контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. По сути, она стала продолжением Первой чеченской войны 1994–1996 годов. Ровно 20 лет назад, 26 декабря 1999 года, началась операция по освобождению города Грозного от боевиков — ключевое событие второй чеченской войны.