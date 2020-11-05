Ленинградский областной суд приговорил к девяти годам тюрьмы двух жителей Белгорода, устроивших нарколабораторию под Выборгом.

Двух жителей Белгорода, приехавших в Ленинградскую область на заработки, приговорили к тюремному заключению за изготовление наркотиков. Ленинградский областной суд назначил им наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, пишет «47news.ru».

По данным следствия, обвиняемые устроили нарколабораторию в гараже в Выборгском районе и успели произвести 700 граммов запрещенных веществ. Как уточнили в пресс-службе судов Ленобласти, мужчины занимались этим с сентября 2018 года. Все необходимые ингредиенты они прятали в частном доме, находившемся неподалеку от гаража.