В Ленобласти ужесточили коронавирусные меры

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения: запретили спортивные мероприятия, отправили пенсионеров на самоизоляцию, ограничили число гостей на банкетах и свадьбах.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Ленинградской области ужесточили ограничения в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Так, с 5 ноября в регионе под запретом оказались спортивные мероприятия — исключения составили соревнования с определенным числом участников (не более 80 на улице и не более 18 в помещении).

Пожилых жителей Ленобласти старше 65 лет в целях безопасности отправили на самоизоляцию, а работающим пенсионерам порекомендовали выполнять свои обязанности на дому. Ограничения коснулись и торжественных мероприятий: на свадьбах, банкетах и днях рождениях теперь не должно собираться больше 18 человек.

Вам будет интересно
В Ленобласти ужесточили коронавирусные меры Ограничения, Ленобласть, коронавирус
Свыше 15 тысяч пожилых петербуржцев заразились COVID-19 с начала пандемии
В комздраве Санкт-Петербурга рассказали, что с начала коронавирусной пандемии в городе заразились более 15 тысяч жителей старше 60 лет. Комитет по...
05.11.2020 12
Автор