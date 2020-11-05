В Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения: запретили спортивные мероприятия, отправили пенсионеров на самоизоляцию, ограничили число гостей на банкетах и свадьбах.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Ленинградской области ужесточили ограничения в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Так, с 5 ноября в регионе под запретом оказались спортивные мероприятия — исключения составили соревнования с определенным числом участников (не более 80 на улице и не более 18 в помещении).

Пожилых жителей Ленобласти старше 65 лет в целях безопасности отправили на самоизоляцию, а работающим пенсионерам порекомендовали выполнять свои обязанности на дому. Ограничения коснулись и торжественных мероприятий: на свадьбах, банкетах и днях рождениях теперь не должно собираться больше 18 человек.