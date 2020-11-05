На фоне роста новых случаев заражения в Санкт-Петербурге ужесточаются коронавирусные ограничения: власти вновь закрывают фуд-корты и переводят офисных работников на удаленку.

Санкт-Петербург возвращается к прежним ограничениям на фоне роста заболеваемости COVID-19. Так, с 9 ноября по указу губернатора Александра Беглова в Северной столице снова закроются фуд-корты и фуд-плейсы — исключение составят те, что находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Эти меры продлятся до 29 ноября.

Вводятся ограничения и на проведение массовых мероприятий: если они проходят в здании, то число приглашенных не должно превышать 70 человек. Работодателям настоятельно рекомендуют до 9 ноября перевести на удаленку пожилых сотрудников, а также работников с хроническими заболеваниями. В целом гражданам в этот период советуют воздержаться от путешествий в другие регионы и за границу.