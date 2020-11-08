Мост к могиле неизвестного майора-танкиста отремонтирован в Новосергиевке

Автор: Сергей Агутин
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В деревне Новосергиевка во Всеволожском районе отремонтирован мост, ведущий к могиле неизвестного майора-танкиста.

мост в Новосергиевке
Фото: пресс-служба администрации Заневского городского поселения

Мост не востребован у местного населения. Поэтому жители не отправляли запрос на его ремонт. Работы инициировали в администрации. Это одно из четырех воинских захоронений Новосергиевки. Местные жители ежегодно возлагают сюда цветы в знак благодарности защитникам Родины.

В ближайших планах благоустройство прилегающей к мосту территории, а также памятника офицеру.

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