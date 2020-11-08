Hyundai Tucson за 1,7 млн рублей угнали в Мурино

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 7 ноября обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Мурино.

Ночью у него угнали Hyundai Tucson серого цвета 2018 года выпуска. Автомобиль приобретен в кредит и был припаркован у одного из домов на улице Шувалова. Ущерб автовладельца составил 1,7 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье.

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07.11.2020 115
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