Hyundai Tucson за 1,7 млн рублей угнали в Мурино

В полицию Всеволожского района 7 ноября обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из Мурино.
Ночью у него угнали Hyundai Tucson серого цвета 2018 года выпуска. Автомобиль приобретен в кредит и был припаркован у одного из домов на улице Шувалова. Ущерб автовладельца составил 1,7 млн рублей.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье.
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07.11.2020 115