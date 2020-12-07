Финансовая поддержка востребована бизнесом Ленинградской области

Микрозаймы, как вид финансовой поддержки представителям малого и среднего бизнеса, стал самым востребованным продуктом Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Как рассказали в Фонде, в 3 квартале 2020 года на развитие бизнеса уже выдано 54 микрозайма на сумму 114 млн рублей. Средняя сумма займа составила 2,1 млн рублей. При этом 31 % из выданных микрозаймов получили предприятия, специализирующиеся на производстве продуктов питания мебели и строительных материалов. Менее востребованы микрозаймы среди сельскохозяйственных производителей и тех, кто занимается розничной торговлей продовольственными и непродовольственными товарами. На их долю пришлось 22,5%.

Напомним, что предприниматели Ленобласти могут получить микрозайм до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации не более 24 месяцев).

Стоит отметить, что предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными производственными, потребительскими кооперативами или членами сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – могут получить в Фонде заём по пониженной ставке – 3,6% годовых.

Оформить заявку на получение микрозайма можно на сайте www.813.ru. Заявка содержит всего несколько пунктов, включая контактные данные. Узнать, одобрен ли микрозайм, можно уже через три дня. В случае положительного решения Фонд поможет собрать необходимые документы. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Погасить микрозайм можно досрочно без штрафов.

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На данный момент на территории Ленобласти зарегистрировано 63582 компании, из которых 43991 это индивидуальные предприниматели, при этом почти все они относятся к категориям микро и малых компаний. Специально для которых в Фонде разработаны программы обучения и реализуется ряд мер поддержки, о которых мы уже рассказывали. Отметим, что для получения поддержки и консультаций не обязательно ехать в Санкт-Петербург в главный офис Фонда на проспекте Энергетиков, 3. Можно обратиться в муниципальную организацию поддержки предпринимательства в своем городе и районе.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.