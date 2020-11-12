Три страны могут открыть границы для россиян в ноябре 2020 года

Об открытии для граждан России трех новых стран в ноябре 2020 года сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на извещение, разосланное авиаперевозчикам.
По данным АТОР, для Россиян могут открыть границы Казахстана, Сейшельских островов и Эфиопии. В извещении упоминается о рейсах в Викторию, Аддис-Абебу и Алма-Ату.
Также возможно увеличение рейсов в ОАЭ до семи в неделю, на Мальдивы – до восьми, на Кубу – до четырех, в Нур-Султан – до трех.
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10.11.2020 227