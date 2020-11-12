На фоне роста заболеваемости с 14 ноября в Санкт-Петербурге временно прекратят медосмотры и диспансеризацию.

С 14 ноября в Санкт-Петербурге будут временно приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация взрослого населения. Об этом говорится в соответствующем постановлении городского правительства — его подписал губернатор Александр Беглов в среду, 11 ноября.

«С 14 ноября 2020 года обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях», — говорится в документе.

Отмечается, что за последние сутки в Северной столице зафиксировали максимум зараженных с начала пандемии — 1667 человек.