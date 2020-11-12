В Отрадном обнаружили труп мужчины в двух куртках и свитере с рисунком крокодила

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

11 ноября в городе Отрадном в Ленобласти нашли тело неизвестного мужчины. Он лежал неподалеку от лесопарка на Гагарина.

В среду, 11 ноября, в городе Отрадное в Кировском районе Ленинградской области был обнаружен труп неизвестного мужчины. Он лежал вниз лицом в окрестностях лесопарка на улице Гагарина. Заметившая его местная жительница немедленно обратилась в полицию, пишет «online47.ru».

Это был мужчина 45-50 лет с темными волосами и славянской внешностью. Из одежды на нем было две куртки — черная и красная — синий свитер с нарисованным на нем зеленым крокодильчиком, темно-серые брюки и черные ботинки. Также у погибшего имелся разряженный телефон.

При осмотре тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Тело направили в морг, проводится экспертиза.

Вам будет интересно
В Отрадном обнаружили труп мужчины в двух куртках и свитере с рисунком крокодила труп мужчины, свитер, отрадное, Ленобласть, крокодильчик, крокодил
В лесу у деревни Жихарево прохожий обнаружил труп мужчины
В воскресенье, 8 ноября, мужчина сообщил в полицию Кировского района о найденном в лесу у деревни Жихарево трупе. Прибывшие на место...
09.11.2020 112
Автор