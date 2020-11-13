В контрабанде крупной партии наркотиков подозревают 27-летнего жителя поселка Токарево Выборгского района Ленинградской области. Обвинение подозреваемому предъявлено 11 ноября.
Выборгская таможня 2 ноября выявила 500 граммов концентрата для производства курительных смесей в посылке из Китая. После этого адресатом заинтересовались оперативные сотрудники профильного управления МВД.
В гараже получателя посылки на улице Спортивной в поселке Советский обнаружили четыре килограмма готового наркотического продукта, реагенты и тару для смешивания.
Вам будет интересно
И они снова это сделали! По словам организаторов, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора пришли «проверять маски», а потом без объяснения причин...
13.11.2020 117