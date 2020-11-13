Видео: жителя Токарево обвиняют в контрабанде наркотиков из-за посылки из Китая

Автор: Сергей Агутин
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В контрабанде крупной партии наркотиков подозревают 27-летнего жителя поселка Токарево Выборгского района Ленинградской области. Обвинение подозреваемому предъявлено 11 ноября.

Выборгская таможня 2 ноября выявила 500 граммов концентрата для производства курительных смесей в посылке из Китая. После этого адресатом заинтересовались оперативные сотрудники профильного управления МВД.

В гараже получателя посылки на улице Спортивной в поселке Советский обнаружили четыре килограмма готового наркотического продукта, реагенты и тару для смешивания.

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13.11.2020 117
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