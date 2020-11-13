В Ленинградской области вводят новые коронавирусные меры. Они вступят в силу с 16 ноября.

На фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом власти Ленинградской области ужесточают ограничения. Об этом говорится в постановлении Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти. Соответствующий пост ведомство разместило в своем Instagram.

Так, с 16 ноября Тихвинский и Тосненский районы переходят в «красную» эпидемиологическую зону. С этого же дня дети смогут не посещать детский сад, если их родители напишут соответствующее заявление. Заполняемость кинотеатров ограничат до 50 % — при этом как зрители, так и персонал обязаны будут находиться там в масках.

Кафе и ресторанам во всей области разрешат работать только с 6 утра до 11 вечера — исключением станут заведения общепита на АЗС и ЖД станциях, а также столовые при организациях.