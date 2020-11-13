Суд, невзирая на апелляцию прокуратуры, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца и националиста Вячеслава Дацика.

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса, националист Вячеслав Дацик, также известный по прозвищу «Рыжий Тарзан», получил шанс выйти на свободу досрочно. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского областного суда.

Такое решение было принято вопреки апелляционному представлению прокуратуры, которое осталось без удовлетворения. Боксер сможет освободиться сразу после того, как документы из суда поступят в УФСИН.