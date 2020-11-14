В Гатчине ветеран не получил наследство, потому что ему не поверил юрист

Гатчинский городской прокурор направил в суд заявление об установлении родственных отношений между 88-летним ветераном и его погибшей племянницей.

Пенсионер обратился в нотариальную контору, чтобы принять квартиру в наследство от умершей племянницы. Однако документов о подтверждении родственной связи у него не было, поэтому юрист ему отказал.

Мать погибшей была сестрой ветерана. Однако свидетельство о рождении в семье не сохранилось. При этом родственную связь подтверждают в ЗАГС Санкт-Петербурга, семейный архив фотографий и переписок, а также свидетели.